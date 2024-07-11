Представители 13 стран посетили презентацию «Восточного базара» в Москве

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Полномочном представительстве Татарстана в РФ состоялась презентация фестиваля национальных культур «Восточный базар». На нее в столицу съехались гости из 19 регионов России, а также представители 13 зарубежных стран — таких как Узбекистан, Индия, Китай, Турция, Азербайджан, Вьетнам, Бахрейн, Афганистан и другие.

«С многими странами мы уже реализуем и реализовали совместные проекты в области культуры, здравоохранения и социально-экономического сотрудничества. 78 регионов РФ подписали с Татарстаном соглашения о сотрудничестве. Разные города Татарстана уже подписали соглашения с несколькими китайскими провинциями. В Малайзию у нас готовится визит большой делегации во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым», — сказал в приветственном слове вице-премьер Татарстана — п олпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

По словам полпреда, все жители многонациональной республики существуют в атмосфере дружбы и понимания, каждый может представлять свою культуру, причем для этого имеются все возможности не только в области культуры, но и в сфере образования.

«В Татарстане обучаются более 20 тыс. представителей разных государств. Это большая цифра для вузов нашей республики. 2239 студентов из Китая, 737 из Таджикистана, 87 из Йемена и так далее. Мы очень рады, что они могут ознакомиться с нашей культурой и традициями во время обучения и привезут все эти знания и впечатления в свои родные страны», — отметил чиновник.

Руководитель проекта «Восточный базар» Рифат Фаттахов поблагодарил всех, кто поддерживает фестиваль. Гостям представили яркий ролик с мероприятия прошлого года.

«Когда мы начинали этот проект, я знал, что у нас будет много сторонников — и не только в Казани. Россия была, есть и будет великой культурной державой. То, что Казань стала центром проекта, — это оправдано. Это место пересечения разных культур и цивилизаций. Западные страны тоже хотят участвовать в нашем проекте. Например, Италия. Культура продолжает объединять народы и страны. Поэтому мы просим всех оказать активную поддержку участием ваших представителей в нашем проекте. От имени Министерства культуры нашей Республики Татарстан мы приглашаем вас присоединиться. Я очень надеюсь, что впереди нас ждет очень красивый и добрый праздник», — обратился руководитель фестиваля к гостям.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Фаттахов сообщил, что в рамках проекта в этом году впервые проведут конкурс молодых российских и восточных исполнителей. Также состоится первая конференция на тему «Культурное взаимодействие восточных стран» на базе Академии наук РТ.

Представитель посольства Вьетнама рассказал о недавнем визите Президента России Владимира Путина в их страну. По словам дипломата, были достигнуты различные договоренности по стратегическому партнерству. Культурное взаимодействие также будет продолжать развиваться. Он также отметил очень быстрое развитие Казани и пообещал поддержку «Восточному базару».

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«У фестиваля есть все условия. Талантливые участники, руководитель, всецелая поддержка страны и Республики Татарстан. Я уверен, что мы все еще будем не раз обсуждать итоги проекта, радоваться успехам и двигаться дальше», — поделился мнением заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин.

Представитель КНР в свою очередь пообещал передать письмо с предложением принять участие в «Восточном базаре» министру культуры Китая.



Цель «Восточного базара в Казани» — укрепить межнациональные и межгосударственные культурные связи тюркских и восточных народов и представить их творческий потенциал на международном уровне. Проект был создан в 2022 году, его поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.