Представители 12 городов РТ приняли участие в республиканском форуме работающей молодежи

В Татарстане продолжается республиканский форум работающей молодежи, который начался 4 декабря на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

В мероприятии принимают участие представители предприятий из 12 городов Республики Татарстан: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Елабуги, Альметьевска, Азнакаево, Зеленодольска, Менделеевска, Лениногорска, Бугульмы, Нурлата.

Около 200 молодых сотрудников выступают представителями предприятий и организаций республики. Всего в мероприятии принимают участие 44 организации.

Форум направлен на обмен опытом по вопросам социальной и профессиональной самореализации молодежи на предприятиях разных отраслей и распространение наиболее успешных практик организации работы с молодежью.