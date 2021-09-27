Представители 11 народов РФ исполнили на родных языках песню из «Бременских музыкантов»

На YouTube Russia появилось видео со знаменитой песней из «Бременских музыкантов» «Ничего на свете лучше нету». Особенность клипа в том, что композицию исполнили представители 11 народов, проживающих в России, и каждый пел отрывок на своем родном языке.

В ролике участвовали и певцы из Татарстана: финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина, участница «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова и победительница конкурса «Вместе на своем» Сария Мардано. Видео было снято для проекта «Вместе на своем», который представили Google и Институт языкознания РАН. Его главная цель — повысить интерес граждан к родным языкам и привлечь внимание к культурному и языковому многообразию России.

Найти этот и другие ролики можно по хештегу проекта #вместенасвоем. Также на YouTube Russia доступны плейлисты с музыкой народов России и лекции о сказках разных регионов.