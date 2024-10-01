Представителей НАН Беларуси предложили включить в оргкомитет Kazan Didgital Week

Фото: пресс-служба АН РТ

Делегация научно-образовательных кругов Татарстана во главе с президентом Академии наук РТ Рифкатом Миннихановым прибыла с рабочей поездкой в Минск. Сегодня татарстанские ученые посетили Национальную академию наук Беларуси, сообщили «Татар-информу» в АН РТ.

Делегаты осмотрели постоянно действующую выставку НАН РБ. Ученые Беларуси представили на ней разработки в энергетике, нейронных сетях, авиации, беспилотных системах, геологии, сельском хозяйстве, медицине и так далее.

Проректор КНИТУ-КАИ Эльвир Якупов заметил, что в Беларуси развивают беспилотные авиационные системы и эта тема интересна для КАИ, где также уделяют серьезное внимание этому направлению. Например, в союзной стране есть беспилотные вертолеты и дирижабли. Якупов поговорил с учеными, которые занимаются беспилотниками в Беларуси, и выразил надежду на сотрудничество с коллегами из Минска.

Фото: пресс-служба АН РТ

Затем состоялась встреча с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым, посвященная обсуждению перспективных направлений развития двустороннего сотрудничества. В своем выступлении Рифкат Минниханов отметил, что Беларусь и Россия тесно взаимодействует не только на уровне академий — президенты двух стран часто встречаются и обсуждают самые важные вопросы, нарабатываются все больше связей для деятельности в рамках Союзного государства.

«Татарстанские предприятия активно взаимодействуют с белорусскими. Надеюсь, что данная встреча даст импульс к развитию сотрудничества в сфере науки. Мы стараемся заходить в те проекты, которые реализуются на федеральном уровне. Мы будем вам полезны, у вас есть потенциал, найдем возможность работать вместе, через науку также будем держать связь. Видим, что с отдельными членами-корреспондентами Национальной академии наук Беларуси мы уже работаем, усилимся», — обратился к белорусским коллегам Рифкат Минниханов.

Кроме того, глава АН РТ предложил ученым НАН найти возможность принимать участие в ежегодных мероприятиях, организатором и соорганизатором которых выступает Академия наук Татарстана: Kazan Digital Week и Российском венчурном форуме. По его мнению, Национальная академия наук Беларуси могла бы также отправить представителя в оргкомитеты этих двух событий. Рифкат Минниханов убежден, что таким образом можно получить еще один инструмент для развития проектов РБ и найти новых партнеров.

В свою очередь Владимир Гусаков подчеркнул, что Национальная академия наук Беларуси с удовольствием будет сотрудничать с Академией наук Татарстана, где есть отличные разработки и перспективы развития.

Фото: пресс-служба АН РТ

«У вас есть достаточно серьезные научные разработки и исследования. Мы готовы работать с отдельными институтами вашей академии, принять их у нас. Видим перспективные направления совместной работы. У нас даже названия подразделений, научные разработки совпадают. Нам интересны такие направления, как нефтехимия, экономика, машиностроение, приборостроение, энергетика. У нас договоры сотрудничества с более чем 100 странами, безусловно, на первом месте — Россия. Мы постарались сохранить советскую систему развития науки, классическую. Могли бы обменяться идеями и проектами в рамках дорожной карты. Нашим институтам, отделениям, подразделениям нужно налаживать связи», — уверен представитель НАН.

Помимо этого, он добавил, что академии РБ и РТ могли бы провести исследования жизни татар в Беларуси, история которых насчитывает 800 лет. Гусаков назвал местных татар (многие из которых относятся к этнотерриториальной общности польско-литовских татар, или липков — прим. Т-и) неотъемлемой частью белорусского народа.

В завершение встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве между Академией наук РТ и Национальной академией наук РБ.

Потом татарстанская делегация приняла участие в III Международной научной конференции «Устойчивое развитие энергетики Республики Беларусь: состояние и перспективы».