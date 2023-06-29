ВВС Украины: Запад снабжает Киев данными о взлетах авиации ВКС России

Западные союзники снабжают украинских военных информацией о действиях ВКС России. Об этом заявил сегодня представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши союзники постоянно поддерживают Украину», — подтвердил он.

По его словам, ВВС Украины получают от них сведения о взлетах стратегической авиации с дальних аэродромов, действиях дальней авиации и другую информацию, которая затем используется силами ПВО Украины.