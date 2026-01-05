news_header_top
Политика 5 января 2026 20:22

Представитель Венесуэлы при ООН назвал похищение Мадуро атакой на международное право

Представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на заседании Совета Безопасности потребовал освободить Президента Николаса Мадуро, назвав его похищение событием, вызывающим особую тревогу. Его слова приводит «ТАСС».

Дипломат охарактеризовал произошедшее как прямое наступление на основополагающие принципы международного права, в частности на неприкосновенность действующих глав государств. Монкада пояснил, что иммунитет лидера – это не его личная привилегия, а инструмент защиты государственного суверенитета и гарант стабильности всей международной системы.

Постпред также обозначил причины агрессии в отношении республики. По его словам, Венесуэла стала объектом нападения из-за своих значительных природных богатств и стратегического геополитического положения.

Несмотря на кризисную ситуацию, дипломат заверил международное сообщество, что конституционный порядок в стране обеспечен, а государственные органы продолжают осуществлять контроль над всей территорией Венесуэлы.

#николас мадуро #Венесуэла
