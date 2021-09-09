Представитель «Транснефть — Прикамье» — в лидерах конкурса по неразрушающему контролю

Дефектоскопист АО «Транснефть — Прикамье» одержал победу в одной из номинаций регионального этапа Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю (РОНКТД) «Дефектоскопист 2021», который состоялся в Казани.

Конкурс проходил по пяти методам неразрушающего контроля в два этапа. В практической части конкурса 17 участникам предстояло провести контроль на образцах с выдачей письменного заключения и разработать операционные технологические карты по методу неразрушающего контроля. Вторая часть конкурса — теоретическая, с прохождением тестов.

Обладателем первого места в номинации «радиационный метод» стал инженер-дефектоскопист лаборатории контроля качества Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) Наиль Гимранов.

Финальный этап конкурса состоится в октябре 2021 года в Москве в рамках Российской промышленной недели и VIII Международного промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика».

Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля проходит в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов в области неразрушающего контроля способствует повышению уровня промышленной безопасности и престижа этой специальности.