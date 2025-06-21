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Общество 21 июня 2025 14:25

Представитель Татарстанского отделения КПРФ предложил отменить ЕГЭ и платную медицину

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Открыть специальный магазин для людей с низкими доходами, отменить ЕГЭ и платную медицину предложил сегодня первый секретарь Татарстанского Рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов. IV совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Татарстанского регионального отделения КПРФ прошел в Казани.

КПРФ

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Надо открыть специальный магазин для бедных людей, где товаропроизводители [будут продавать продукцию] без НДС, реализовывать натуральные продукты. Нужно учитывать покупательскую способность, ведь уровень и качество жизни зависит от пенсии, заработной платы», - сказал он.

Миргалимов также предложил отменить ЕГЭ в школах и платную медицину.

На встрече были утверждены материалы третьего этапа XXVII отчетно-выборной конференции Татарстанского регионального отделения КПРФ, а также рассмотрены иные вопросы, касающиеся выборов 14 сентября 2024 года. Имя кандидата на выборы Раиса Татарстана от Татарстанского регионального отделения КПРФ назовут 29 июня на встрече, которая начнется в 11 часов в Казани.

В Республике Татарстан официально начался этап выдвижения кандидатов на должность Раиса. Выборы главы региона назначены на 14 сентября 2025 года. Согласно законодательству, участвовать в них могут только представители политических партий — самовыдвижение не предусмотрено.

#егэ #медицина #выборы Раиса РТ
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