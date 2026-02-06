Представитель Татарстана вошла в число лауреатов премии «Национальный эксперт»

Анна Косурина стала лауреатом премии «Национальный эксперт – 2025». Косурина возглавляет проект по управлению HR в Особой экономической зоне «Алабуга» и является экспертом по направлению национального проекта «Молодежь и дети». Она регулярно выступает по темам подготовки квалифицированных кадров, развития профессионалитета, внедрения образовательных программ и формирования управленческих навыков.

Премию «Национальный эксперт» по итогам 2025 года получили 20 представителей разных профессиональных сфер. В их число вошли специалисты, которые на постоянной основе участвовали в экспертных мероприятиях АНО «Национальные приоритеты» и внесли значительный вклад в подготовку аналитических докладов и продвижение национальных проектов.

Награды лауреатам вручили заместитель руководителя Аппарата Правительства России Леонид Левин и генеральный директор «Национальных приоритетов» София Малявина.

Малявина сообщила, что экспертное сообщество национальных проектов продолжает активно развиваться. По ее словам, на платформе «Экспертум» зарегистрированы более 800 профильных специалистов из 77 регионов страны, и их число продолжает расти.

Она отметила, что этот ресурс и дальше будет использоваться для взаимодействия по ключевым направлениям национальных проектов. Также Малявина рассказала, что в 2026 году сквозной темой экспертных мероприятий и аналитических докладов станет региональное развитие.

Левин поблагодарил экспертов за проделанную работу и подчеркнул, что Правительство России высоко оценивает их вклад в решение государственных задач. Он отметил, что вокруг национальных проектов сформировалось квалифицированное экспертное сообщество, которое ежегодно расширяется, в том числе за счет региональных специалистов, и выразил надежду на сохранение этой тенденции в дальнейшем.