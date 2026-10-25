Представитель Татарстана Сирант выиграл чемпионат России по бадминтону

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Представляющий Татарстан бадминтонист Сергей Сирант завоевал золото чемпионата России в мужском одиночном разряде. Финальный матч турнира прошел 25 октября в Казани.

В решающей встрече Сирант обыграл 17-летнего Захара Келя, представляющего Воронежскую область, со счетом 21:18, 21:13. Молодой спортсмен стал серебряным призером чемпионата страны. Для Келя это первая медаль взрослого чемпионата России.

Соревнования проходили в Центре бадминтона в Казани. В турнире участвовали более 150 спортсменов из 17 регионов России. Татарстан представляли Евгения Косецкая, Сергей Сирант и Никита Мулеев.

Финальные встречи чемпионата состоялись 25 октября. Программа включала соревнования в мужском и женском одиночных, мужском и женском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.