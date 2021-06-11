Представитель Татарстана победил во Всероссийском конкурсе зоотехников-селекционеров

В Казани подвели итоги второго Всероссийского конкурса зоотехников-селекционеров молочного и мясного скотоводства. Абсолютным чемпионом стал Владимир Павлов из агрофирмы «Рассвет» Кукморского района Татарстана, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Всего в соревнованиях приняли участие 77 конкурсантов из 63 регионов России. «Соревнования охватили сложную и важную селекционную работу для получения высокопродуктивных животных», – отметили в министерстве.

Кроме того, были выбраны победители в номинациях «Ветеран зоотехнической службы», «Будущий селекционер», «Практическая работа с автоматизированными базами данных», «Оценка племенной ценности животных» и «Теоретические знания».

Победителей конкурса наградили дипломами и денежными сертификатами.