news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
22 декабря 2022  16:32

Представитель «Татар-информа» признан лучшим спортивным журналистом года в РТ

news_top_970_100

Сотрудник «Татар-информа» Арсений Каримов признан спортивным журналистом года в Республике Татарстан. Награду ему вручила депутат Государственного Совета РТ Светлана Вострикова.

«Спорт — это большой коллективный труд. Его витрина — это журналисты. Они показывают картинку и рассказывают о спорте. Это и есть пропаганда физической культуры и спорта», — отметила Вострикова.

Сегодня в Казани состоялась церемония вручения премии «Спортсмен года РТ», где были награждены отличившиеся в различных областях, связанных со спортом, жители республики.

#Татар-информ #спортсмен года
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное