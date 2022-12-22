Представитель «Татар-информа» признан лучшим спортивным журналистом года в РТ

Сотрудник «Татар-информа» Арсений Каримов признан спортивным журналистом года в Республике Татарстан. Награду ему вручила депутат Государственного Совета РТ Светлана Вострикова.

«Спорт — это большой коллективный труд. Его витрина — это журналисты. Они показывают картинку и рассказывают о спорте. Это и есть пропаганда физической культуры и спорта», — отметила Вострикова.

Сегодня в Казани состоялась церемония вручения премии «Спортсмен года РТ», где были награждены отличившиеся в различных областях, связанных со спортом, жители республики.