Представитель татар Афганистана победил на конкурсе журналистских работ

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На конкурсе журналистских работ, который проходил под эгидой Министерства информации и культуры Афганистана победил этнический татарин Ахмад Хан Дая Татар. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

На участие в конкурсе было подано 480 материалов, опубликованных в местных СМИ в разных провинциях Афганистана. В результате первое место заняла публикация Ахмад Хана Дая Татара под названием: «О чем говорит поражение трех сверхдержав в Афганистане».

Также среди состава жюри конкурса почетной грамотой был награжден Абдулла Татар, главный редактор государственного издания Афганистана «Анис».



«Диаспора татар Афганистана очень сильно вкладывается в образование молодежи. Ахмад Хан Дая Татар — яркий представитель молодого поколения татар Афганистана», – прокомментировал итоги конкурса руководитель Российского делового центра в Афганистане, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.