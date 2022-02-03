Представитель СИБУРа сменил одного из топ-менеджеров Нижнекамскнефтехима

Директором по производству компании «Нижнекамскнефтехим» назначен Марат Фаляхов, говорится в корпоративной газете компании.

В сообщении отмечается, что смена произведена «в рамках программы ротации управленческих кадров СИБУРа».

Ранее должность директора по производству занимал Олег Нестеров, он ушел на пенсию.

Фаляхов работает в СИБУРе с 2007 года, до февраля занимал должность генерального директора «БИАКСПЛЕНа» (производит биаксиально-ориентированные пленки - БОПП).

«На новой должности Марат Фаляхов сфокусируется на технологическом развитии предприятия, разработке программ повышения операционной эффективности и проектов развития», – говорится в информации.