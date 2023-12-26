Представитель сборной Татарстана Вик Уайлд стал героем «Аллеи славы» на выставке «Россия»

Вик Уайлд

Фото: Российское общество «Знание»

На международной выставке-форуме «Россия», работающей на ВДНХ в Москве, торжественно открыли вторую часть экспозиции «Аллея славы», посвященную победам российских спортсменов на мировой арене в зимних видах спорта. Одна из стел рассказывает о двукратном олимпийском чемпионе и бронзовом призере Олимпийских игр сноубордисте Вике Уайлде, который представляет сборную Татарстана, сообщают организаторы.

Эта часть выставки стала продолжением открывшейся 6 декабря экспозиции о достижениях российских атлетов в боевых искусствах. Ее осмотрел Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки-форума «Россия».

Новая часть «Аллеи славы» включает стелы с именами и подлинными золотыми медалями российских чемпионов. Здесь представлены награды, завоеванные в таких зимних видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт и фигурное катание. В дальнейшем планируется расширить «Аллею славы» за счет стел о победах в летних, водных и игровых видах спорта, а также в стрелковом спорте и фехтовании.

Награду Вика Уайлда в экспозицию заложил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. А сам российский спортсмен американского происхождения в день открытия второй части «Аллеи славы» принял участие в образовательной программе Российского общества «Знание» на выставке «Россия».

После открытия новой экспозиции Вик Уайлд рассказал, что с 2019 года выступает за сборную Татарстана и награжден медалью ордена «За заслуги перед РТ». Он также заявил, что откажется от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, если ему запретят представлять Россию.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей», — подчеркнул он.

«<…> я очень рад, что сегодня на международной выставке-форуме „Россия” общество „Знание” открывает вторую часть „Аллеи славы”, посвященную достижениям наших легендарных спортсменов в зимних видах спорта. Глядя на их портреты, мы видим невероятное мужество, силу духа, мастерство. <…> И я хочу, чтобы молодые ребята, когда будут смотреть на золотые медали, думали, что если у наших спортсменов получилось, то и у них получится», — заявил на церемонии открытия генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Также хочу, чтобы у каждого, кто посещает экспозицию, возникала мысль, которую много раз подсвечивал [Президент России] Владимир Владимирович [Путин], что главное золото нашей страны — это люди. Пусть девиз Олимпийских игр „Быстрее, выше, сильнее” станет нашим девизом по жизни, и тогда уж точно все мечты сбудутся», — добавил он.

В день открытия новой экспозиции также были организованы встречи представителей молодежи со звездами зимних видов спорта. Помимо Вика Уайлда, в них приняли участие Светлана Ишмуратова, Никита Крюков, Максим Чудов и Анна Богалий. Также на катке ВДНХ состоялся мастер-класс Алексея Ягудина.

«Аллея славы» находится рядом с Павильоном №1, недалеко от Главного входа на ВДНХ. Первая часть экспозиции посвящена победам в разных видах единоборств. Это самбо, дзюдо, бокс, тхэквондо, греко-римская и вольная борьба, ушу, муай-тай, кикбоксинг, грэпплинг, кудо, сумо, карате-кекусинкай и киокушин.