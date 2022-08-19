Татарстанец создал модель прогноза ЧС и выиграл чемпионат по искусственному интеллекту

Татарстанец Руслан Латипов занял первое место в региональном чемпионате конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Еще один житель республики Сергей Рудницкий вошел в топ-15 лучших участников.

На чемпионат зарегистрировались 514 участников, которые решили задачу от Комитета информационных технологий Волгоградской области. Они разработали модель, анализирующую взаимосвязь между социально-экономическими факторами и произошедшими чрезвычайными ситуациями. Алгоритм позволяет предсказать новые ЧС и подготовить меры предотвращения подобных случаев.

Для формирования концепции Руслан Латипов провел оценку данных, описал их структуру и сформировал несколько датасетов: данные о чрезвычайных ситуациях в Волгограде и Волгоградской области. Для демонстрации динамики и причин возникновения полифакторных ЧС он построил графики по различным параметрам, и создал модель прогнозирования возникновения многофакторных ЧС.

На этот год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый из них будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2,5 тыс. человек. Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от трех до пяти кейсовых задач, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.