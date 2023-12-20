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Представитель Президента РФ из Татарстана навестила ветеранов ВОВ в Лисичанске
Известный спортивный деятель Республики Татарстан Ольга Павлова побывала в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны в Лисичанске. Павлова навестила Владимира Сильвановича и Марию Пушкарь.
Доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина привезла фронтовикам подарки, среди которых был и главный символ Нового года – ель и игрушки к ней.
В беседе с ветеранами Ольга Павлова поинтересовалась, как живут участники Великой Отечественной войны и с какими проблемами приходится сталкиваться им и членам их семей.
«Поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю крепкого здоровья и хочу напомнить, что теперь и у каждого из вас есть право отдать голос за своего кандидата на предстоящих выборах Президента России», – отметила она.
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