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Ру Тат
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Общество
24 октября 2022  14:37

Представитель ПФР расскажет татарстанцам о мерах поддержки семей с детьми

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25 октября в 10 утра пройдет прямой эфир, на котором татарстанцам расскажут о мерах по поддержке семей с детьми и объяснят, за какими выплатами можно обращаться в Пенсионный фонд и как их оформить.

Экспертом выступит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Татарстану Елена Полякова. Граждане смогут задать вопросы в комментариях под трансляцией в аккаунте ЦУР.

Ранее сообщалось, что в этот же день в приемной Президента РФ в Татарстане состоится «Прямая линия» по вопросам касательно профилактики сезонных респираторных заболеваний.

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