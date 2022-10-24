Представитель ПФР расскажет татарстанцам о мерах поддержки семей с детьми

25 октября в 10 утра пройдет прямой эфир, на котором татарстанцам расскажут о мерах по поддержке семей с детьми и объяснят, за какими выплатами можно обращаться в Пенсионный фонд и как их оформить.

Экспертом выступит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Татарстану Елена Полякова. Граждане смогут задать вопросы в комментариях под трансляцией в аккаунте ЦУР.

Ранее сообщалось, что в этот же день в приемной Президента РФ в Татарстане состоится «Прямая линия» по вопросам касательно профилактики сезонных респираторных заболеваний.