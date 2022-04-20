Представитель Пентагона: Украина получает от других стран боевые самолеты и комплектующие

Украина получает от союзных ей стран истребители и комплектующие к самолетам. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, выступление которого транслировал YouTube-канал PBS News.

«Украинские силы сейчас имеют в своем распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», — подчеркнул представитель Пентагона, не уточняя, сколько именно боевых самолетов и откуда было поставлено.

Кроме того, Кирби добавил, что Соединенные Штаты посодействовали отправке дополнительных комплектующих, что помогло украинской стороне «с точки зрения потребности в авиации».

Ранее, еще в начале марта, возможность отправки Украине самолетов советского производства в обмен на американские истребители F-16 рассматривали власти Польши, отмечает РБК.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне помощь поставками оружия. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о недопустимости победы РФ на Украине.