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Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза, зачитывая письмо от врача
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал во время экстренного заседания Совбеза Всемирной Организации по сектору Газа. Спикер не сдержал эмоций, когда рассказывал историю убитого в результате израильского удара палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайла, пишет РИА Новости.
По словам Мансура, много месяцев назад врач написал сообщение на доске, которым пользуются при планировании операций. Далее он процитировал написанное.
«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — говорилось в сообщении доктора.
При этом, произнося написанный на доске текст, у Мансура из глаз потекли слезы. Позже он продолжил выступление.
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