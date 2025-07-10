Представитель отрасли: Тарифное регулирование ЖКХ требует донастройки

На данный момент тарифное регулирование ЖКХ, подобно любому другому инструменту, требует донастройки с учетом экономической ситуации для выполнения указа Президента России Владимира Путина. Об этом заявил директор ППК «Фонд развития территорий» Марат Петрин на всероссийском семинаре-совещании ФАС России по вопросам ЖКХ, проходящем в Казани.

«Перед нами стоит серьезная задача – вывести отрасль на самообеспеченность и использовать все имеющиеся внутренние ресурсы отрасли», – подчеркнул Петрин.

Он также напомнил, что по указу Президента РФ в стране до 2030 года необходимо направить не менее 4,5 трлн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.