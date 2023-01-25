Представитель омбудсмена РТ: Больше всего жалоб по вывозу ТКО поступило из Казани

Самое большое количество жалоб по вывозу твердых коммунальных отходов, которые поступили в систему «Народный контроль», касаются зоны действия регионального оператора УК «ПЖКХ». Об этом сообщил начальник отдела координации взаимодействия пользователей ГИС РТ «Народный контроль» Аппарата уполномоченного по правам человека в Татарстане Рустем Низамиев.

«Самое большое количество отрицательных отзывов по вывозу ТКО поступило из Казани – 99 обращений и Зеленодольска – 30. Это относится к УК “ПЖКХ”. Затем идут Пестречинский, Бугульминский, Лаишевский и Буинский районы», – рассказал докладчик.

Общее количество уведомлений, поступивших с 1 по 24 января по вывозу твердых коммунальных отходов, составило 181, отметил Низамиев. «Если анализировать декабрь 2022 года, то УК “ПЖКХ” должны были идти на убеждение, как сделала “Гринта”. А с 1 января отсутствовал вывоз твердых коммунальных отходов. Площадки превратились в свалку», – подчеркнул он.

По словам представителя омбудсмена, проведенный анализ показал, что у УК «ПЖКХ» отсутствует график вывоза мусора по некоторым муниципальным образованиям. Причем поступили обращения, что мусор в некоторых селах и деревнях вывозится всего лишь два раза в месяц.

«Надо пересмотреть график, независимо от того, сколько людей там проживает. Предлагаю с 1 февраля взять контейнерные площадки во всех поселках под контроль. Хочу попросить, чтобы УК “ПЖКХ” ежедневно отправляли информацию в адрес уполномоченного по количеству поступивших и отработанных обращений. Такую же информацию отправлять в Минстрой», – заявил он.

Низамиев упомянул, что еще в 2018 – 2019 годы в «Народный контроль» и в адрес уполномоченного по правам человека поступали обращения по жилому комплексу Константиновка. В течение двух лет контейнерные площадки были приведены в соответствие.

«В декабре их сдали. И в январе превратили в свалку. Сибирский тракт – аналогичная ситуация. Пестречинский район – аналогичная ситуация. Возмущение у населения республики очень большое. В январские праздники у нас дворы в центре города были завалены мусором. К нам туристы приезжают. Какое мнение будет о нашем городе?» – заметил он.

Регоператору ООО «Гринта» докладчик тоже рекомендовал актуализировать график вывоза отходов из сельских районов и работать по этому вопросу совместно с исполнительными комитетами.

Ситуация по накоплению мусора на площадках в новогодние праздники повторяется каждый год, добавил начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Госкомитета РТ по тарифам Гаяз Миннебаев.

«Неприемлемо, чтобы в новогодние праздники мусор не вывозили, наоборот, в усиленном режиме нужно было работать. Действительно, чаще всего были обращения по западной зоне. По Казани мы фиксировали достаточно большой всплеск, особенно в новогодние праздники. У нас есть СанПиН, график вывоза, который был согласован. Понятно, что погодные условия могут повлиять, но это нужно с исполнительными комитетами отрабатывать», – высказался он.