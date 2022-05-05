Представитель молодежи татар Афганистана включен в сборную страны по ММА

Фото: «Татар-информ»

Молодое поколение татар Афганистана продолжает успешно осваивать различные виды спорта. Так, после победы в зональном турнире среди футбольных команд северных провинций капитана молодежной сборной татарской общины Ахмада Сохраб Татара пригласили в национальную команду Афганистана, а Махбубуллаха Халеки Татара после серии побед на международных турнирах ведущего афганского промоушена ALFC, проектов OFFC и Ploggar Seaser Asia включили в сборную по смешанным единоборствам.

«Махбубуллах Халеки Татар — восходящая звезда смешанных боевых искусств. За последний год он победил в трех международных турнирах, а также стал первым в национальном чемпионате по джиу-джитсу. По итогам этих турниров он вошел в национальную сборную Афганистана по ММА», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Несмотря на негативное отношение новой власти к смешанным боевым искусствам и спорту в целом, ММА пользуется в Афганистане большой популярностью. До военного переворота 2021 года афганские звезды ММА, такие как Мохаммад Мубариз «Афганский орел», регулярно появлялись на рекламных щитах и роликах по всей стране.

«Мы, татары, достойно представляем народ Афганистана на аренах ММА. Каждой своей победой мы показываем, что спорт помогает афганской молодежи улучшить физическое состояние и уйти от наркотиков», — отметил Махбубуллах Халеки Татар.

На данный момент ММА в Афганистане развивается с большим трудом. Новое правительство разрешает занятия некоторыми видами спорта, но с жесткими правилами одежды, которая должна соответствовать принципам ислама, и перерывами на молитву. Короткие шорты, голая грудь и татуировки, которые присущи традициям и субкультуре бойцов ММА, противоречат нормам приличия. К тому же в Афганистане нет Федерации ММА, как и антидопингового комитета. А без такого регулирования у руководства профессиональных промоушенов смешанных единоборств всегда есть подозрение, что бойцы могут использовать запрещенные препараты. Но несмотря на все эти препятствия, ММА в Афганистане существует, и Махбубуллах Халеки Татар является прямым доказательством тому, что оно все так же популярно среди молодежи.

«Махбубуллах Халеки Татар — очень многогранный и талантливый спортсмен. Он также является вице-президентом федерации джиу-джитсу северных провинций Афганистана и главой Федерации хоккея провинции Фарьяб. Учится в Кабульском университете на факультете юриспруденции и политологии. Татары Афганистана делают все, чтобы через спорт, культуру и науку возрождать культуру своей нации ради укрепления и развития всего афганского народа», — подчеркнул генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.