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Ру Тат
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Политика
15 августа 2022  11:48

Представитель Минобороны КНР заявил о проведении учений у Тайваня из-за делегации США

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Китайские военные проводят учения у берегов Тайваня в ответ на визит делегации Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цяньсообщает РИА Новости.

По словам представителя военного ведомства, Народно-освободительная армия Китая продолжает совершенствовать боевую подготовку, чтобы защищать суверенитет и территориальную целостность страны и пресекать любые формы сепаратизма, а также вмешательство извне.

«Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — сказал он, добавив, что Тайвань — часть Китая и иностранные государства не должны вмешиваться в его дела.

Ранее на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки для встречи с высокопоставленными чиновниками Китайской Республики.

#КНР #тайвань #США
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