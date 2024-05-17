Представитель Марокко получил Гран-при конкурса молодых поваров имени Ахметзянова

На KazanForum-2024 подвели итоги конкурса молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, который в этом году приобрел статус международного. В нем участвовали представители стран Организации исламского сотрудничества. Гран-при получил специалист из Марокко Оадиду Редуан.

«Прошли три интересных, веселых, вкусных дня соревнований. Впервые этот турнир проходит на KazanForum. Это говорит о том, что вы все достойные продолжатели профессиональных традиций поваров наших стран. Нам обязательно нужна обратная связь, чтобы в будущем году мы провели конкурс ещё в большем масштабе», – обратился к участникам вице-премьер РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В турнире приняли участие шеф-повара из 13 стран мира. Особенностью конкурса стало то, что блюда смогли попробовать не только члены жюри, но и все посетили KazanForum. Показать свое мастерство приехали молодые специалисты из Египта, Малайзии, Казахстана, Ирана и многих других государств.

«Хочется поблагодарить представителей стран исламского мира за то, что приехали на форум и поделились с нами своей культурой и кулинарией. Уверен, и завтрашний день мы проведем в дружбе и союзе с ними. Этим турниром мы сделали ещё один шаг вперёд по продвижению бренда Казани как гастрономической столицы», – заявил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Также были награждены победители ещё по ряду кулинарных номинаций. Они получили памятные медали, сертификаты и подарки от партнёров конкурса.