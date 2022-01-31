Представитель Кремля: Двусторонних встреч у Путина в Пекине не планируется

Президент России Владимир Путин не планирует в Пекине двусторонних встреч, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Президента пояснил, что из-за строгих ковидных ограничений весьма непросто встретиться друг с другом, поэтому никаких двусторонних встреч сейчас в планах нет. Так он ответил на вопрос, планируется ли короткая беседа Путина с Токаевым в Пекине.

«Очень строгие ковидные ограничения. Причем ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряженной», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Президента РФ уточнил, что визит президента Казахстана Токаева в Москву может пройти феврале. О точных сроках сообщат позже, добавил он.