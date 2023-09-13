В КФУ подсчитали, сколько китайских студентов учится в вузах Татарстана

В этом году наблюдается рост числа потенциальных абитуриентов из Китая в вузах Татарстана. Так, по предварительным подсчетам, число студентов из КНР в республике сможет превысить 2 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

«Мы можем подвести итоги приемной кампании этого года. Наблюдается рост количества ребят из Китая примерно на 30%. Думаем, что в этом году количество китайских студентов в вузах Татарстана превысит 2 тыс. человек», — рассказал он.

Алишев добавил, что в этом году на базе трех китайских школ будут открыты подготовительные курсы для школьников, где они смогут изучать русский язык и предмет, который им нужно будет сдавать для поступления в КФУ.