Представитель Казахстана: «Россия очень помогла нам в деле вакцинации от Covid»

Россия оказала серьезную помощь Казахстану в процессе налаживания массовой вакцинации населения от коронавируса Covid-19. Об этом на площадке Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани рассказал директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев

«Очень сильно помогла Россия», — подчеркнул Ошакбаев.

Эксперт привел в пример ситуацию со своим знакомым из Германии, который находился по работе в Казахстане. Несмотря на наличие немецкого гражданства, привиться европейской вакциной для него оказалось крайне проблематично из-за больших бюрократических барьеров в ЕС.

Выходом из ситуации стала простая, надежная и быстрая вакцинация российским «Спутником V», которая организована для всех желающих на территории Казахстана.

«Доступность вакцинации в Казахстане очень высокая — вы можете получить прививку, просто идя с работы домой. В итоге этот немец сказал — он счастлив, что пандемия застала его не в Германии, а в Казахстане. Потому что здесь вакцинация очень доступная, и в этом отношении хочется еще раз поблагодарить Россию», — заключил аналитик.