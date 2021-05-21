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Ру Тат
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21 мая 2021  13:30
Егор Никитин

Представитель Казахстана: «Россия очень помогла нам в деле вакцинации от Covid»

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Россия оказала серьезную помощь Казахстану в процессе налаживания массовой вакцинации населения от коронавируса Covid-19. Об этом на площадке Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани рассказал директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев 

«Очень сильно помогла Россия», — подчеркнул Ошакбаев. 
Эксперт привел в пример ситуацию со своим знакомым из Германии, который находился по работе в Казахстане. Несмотря на наличие немецкого гражданства, привиться европейской вакциной для него оказалось крайне проблематично из-за больших бюрократических барьеров в ЕС. 

Выходом из ситуации стала простая, надежная и быстрая вакцинация российским «Спутником V», которая организована для всех желающих на территории Казахстана.

«Доступность вакцинации в Казахстане очень высокая — вы можете получить прививку, просто идя с работы домой. В итоге этот немец сказал — он счастлив, что пандемия застала его не в Германии, а в Казахстане. Потому что здесь вакцинация очень доступная, и в этом отношении хочется еще раз поблагодарить Россию», — заключил аналитик. 

#казахстан #массовая вакцинация #коронавирус
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