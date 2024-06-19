Представитель КАМАЗа рассказал о критическом дефиците автомехаников в России

В России различным организациям по обслуживанию автомобилей и техники не хватает в общей сложности 500 тыс. сотрудников. Об этом рассказал председатель Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении и директор представительства КАМАЗа в Казани Александр Ушенин, пишет «Российская газета».

По словам специалиста, отрасли ремонта и обслуживания авто каждый год требуется 150 тыс. новых работников, тогда как учиться приходит только 50 тыс. студентов. Это приводит к старению кадров — большинство занятых в этой сфере сотрудников ПАО «КАМАЗ» старше 50 лет, пояснил Ушенин.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Михаил Киселев заметил, что на 11,6 тыс. вакансий автомехаников приходится лишь 2,2 тыс. резюме.

«Проблема в этой отрасли может затронуть множестве смежных сфер. В том числе логистику, сервисы доставок, строительство дорог и инфраструктуры, туризм, промышленность», — подчеркнул он.

Руководитель Академии Авто.ру Бизнес Дарья Челядинова также обратила внимание на острый дефицит именно мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей. Вместе с тем, по ее словам, также ощущается нехватка арматурщиков, маляров, выкупщиков, продавцов и даже маркетологов.

Ситуация усугубляется тем, что из-за развития технологий автомеханики перестают быть универсальными специалистами. Они осваивают обслуживание и ремонт автомобилей определенных марок, что усложняет смену работы, констатирует издание.