Представитель Ирана: Украинский кризис показал лживую сущность политики западных стран

Украинский кризис показал всю лживую сущность политики западных стран, которые выступают против традиционных ценностей. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной организации по сближению мазхабов Ирана Хамид Хавали Шахрияри на пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани.

«США проводят агрессивную политику по отношению к Сирии, а также к России, что вызвало украинский кризис, так как процесс расширения НАТО принимал слишком большие масштабы. Естественно, все это не могло не отразиться на тех шагах, которые приняла Россия. Мы видим, как на Украину идут потоки западного оружия», – сказал докладчик.

По его мнению, мир должен строиться на общепринятых принципах и ценностях. Хамид Хавали Шахрияри также призвал сопротивляться агрессивной политике Запада.

«Мы видим гордыню западного мира. Особенно это проявляется в действиях США, которые пытаются навязать однополярный подход к мироустройству для осуществления своих эгоистических целей, направленных на мировую гегемонию. Они налагают санкции, затрудняют товарооборот, логистические цепочки», – подчеркнул он.

Генсекретарь добавил, что западные страны используют разные методы, чтобы распространять «свои лживые ценности» по всему миру, а «на самом деле преследуют другие агрессивные цели по отношению ко многим свободолюбивым народам».

«Мы должны решительно противостоять этому. Мы должны сделать все, чтобы дать достойный отпор западной пропаганде, которая распространяет всякого рода небылицы и ложь о нынешней ситуации на Украине и в других частях мира. Мы выступаем за общую борьбу против мирового зла, за справедливость, мир, стабильность, за то, чтобы иностранные войска были выведены из ряда стран Азии, Персидского залива, из других стран мира. Мы выступаем за подлинный мир между народами», – заключил он.