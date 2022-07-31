Представитель Гутерреша заявил о готовности ООН расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Организация Объединенных Наций готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке в Донбассе. Об этом заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, передает РИА Новости.

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — проинформировал Хак.

По словам заместителя представителя генсека ООН, организация полностью поддерживает инициативы Международного Комитета Красного Креста.

В ночь на 30 июля в Еленовке оказался обстрелян изолятор, где содержались украинские военнопленные. Российская сторона заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Пятьдесят человек погибли, и еще 73 получили ранения. Министерство обороны РФ опубликовало их поименные списки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на данных из российских официальных источников.