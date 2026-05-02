Представитель Главы Чечни в Татарстане Эли Кагарбеков: «К нам обращаются по всем вопросам – мы открыты»

О работе Представительства Главы Чеченской Республики в Татарстане, о том, как развивается сотрудничество двух регионов и что стоит посетить туристу в Чечне, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал руководитель представительства Эли Кагарбеков.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Представительство занимается очень большим спектром вопросов»

– Эли Исанович, хотелось бы поговорить с вами о работе Представительства Главы Чеченской Республики в Татарстане. В июне будет уже два года с момента его открытия. Какие направления работы для вас приоритетны, на каких вопросах вы концентрируетесь?

– Благодарю вас за приглашение. На самом деле, представительство занимается очень большим спектром вопросов, начиная от бытовых и заканчивая экономическими, а также политическими.

– Вы возглавили представительство в прошлом году. Ранее вы были известны в нашей республике как предприниматель, активный участник Ассоциации предпринимателей-мусульман России и общественный деятель. Насколько вы были погружены в вопросы сотрудничества Чеченской Республики и Татарстана? Какие задачи ставились перед вами при назначении на должность?

– Ранее я был больше вовлечен в общину, которая здесь проживает, потому что в Ассамблее народов Татарстана был помощником Селима Сайповича [Сусаева], председателя НКО «Вайнах». Сейчас уже, получается, взаимодействую непосредственно с двумя регионами – Татарстаном и Чеченской Республикой.

– Когда открывалось представительство, было заявлено, что это поможет решению вопросов сотрудничества между двумя республиками и выведет его на качественно новый уровень. Как вы считаете, удается ли это сделать?

– Я считаю, что мы идем в этом направлении. Уже есть определенная проделанная работа, результаты имеются. Так и есть.

В июне будет уже два года с момента открытия Представительства Главы Чеченской Республики в Татарстане Фото: kzn.ru

«В этом году планируется большая бизнес-миссия в Татарстане с участием промышленников»

– Бессрочное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Чеченской Республикой и Татарстаном было подписано еще в 2002 году. Мы знаем, что оно развивается по целому ряду направлений. Например, есть соглашения между музеями, телеканалами, средствами массовой информации. В чем сегодня выражается сотрудничество наших республик? Может быть, есть цифры, показатели объема товарооборота? И какова динамика?

– По цифрам товарооборота – это больше, насколько мы знаем, по оборонке. У нас есть сотрудничество [в этой сфере], говорить об этом, наверное, не будем.

Также мы плотно работаем и взаимодействуем по культуре. В конце прошлого года прошли Дни культуры Чеченской Республики в Татарстане. Десять дней была выставка в Казанском Кремле. Приезжал наш ансамбль, министр [культуры Чеченской Республики] три дня находился здесь с очень плотным графиком.

Также у нас сделана первая бизнес-миссия из Татарстана в Чеченскую Республику. В конце марта 15 предпринимателей, в основном строительного кластера, познакомились с местными предпринимателями, местными застройщиками. Эта работа тоже уже проделана.

В этом году планируется большая бизнес-миссия с участием промышленников уже в Татарстане. Это будет, наверное, ближе к осени.

«Сабантуй в Чеченской Республике проводится уже третий год, преимущественно там, где проживают татары» Фото: tatar-congress.org

«21 июня в Чеченской Республике пройдет Сабантуй»

– Мы знаем, что проходили перекрестные мероприятия, в том числе Дни культуры Чеченской Республики в Татарстане, Дни Татарстана в Чеченской Республике. Вы сейчас упомянули, что была культурная программа, проходят взаимные бизнес-миссии двух регионов. А какие мероприятия ожидаются в этом году?

– 21 июня в Чеченской Республике пройдет Сабантуй. Он проводится уже третий год, преимущественно там, где проживают татары.

В целом в Чечне проживают около 1200 татар. В основном они компактно проживают в Шелковском районе, имеют свой Дом культуры, все необходимое. Рамзан Ахматович [Кадыров] им все предоставил. В здании сделали капитальный ремонт.

Первый раз Сабантуй проводили в Грозном. В прошлом году был второй раз, тоже там, где проживают татары.

В Казань приезжает Государственный ансамбль танца и песни, концерт пройдет в театре Тинчурина. В этом году – получается, первый (концерт состоялся 18 апреля, после интервью представителя Главы Чеченской Республики в Татарстане, – прим. Т-и).

– В конце 2024 года было подписано соглашение между Чеченской Республикой и Республикой Татарстан о развитии туризма. Как сегодня развивается сотрудничество в этом отношении, что уже удалось сделать?

– Буквально три недели назад я встречался с министром туризма Чеченской Республики. К сожалению, в конце осени прошлого года было приостановлено авиасообщение между Казанью и Грозным. И министр говорит, что после этого турпоток заметно упал. А так был интерес, приезжали. У них есть статистика, они хорошо взаимодействовали с Комитетом по туризму Казани. Пока, честно говоря, из-за отсутствия прямого авиасообщения динамика в данный момент вот такая.

– На что бы вы обратили внимание туриста из Татарстана, который планирует поездку в Чеченскую Республику? Что бы он мог увидеть, что самое главное у вас с точки зрения туризма?

– Конечно, это горная часть республики. Есть Беной, комплекс, есть очень красивые Нихалоевские водопады, озеро Казеной-Ам – очень глубокое, его до сих пор изучают. И, конечно, очень красивый, компактный, чистый город Грозный.

– Мы знаем, что сотрудничество между республиками налажено не только на межрегиональном, но и на межмуниципальном уровне. Еще в 2022 году было подписано соглашение между Грозным и Казанью. Как развивается это направление?

– Буквально в прошлом году приезжали из Комитета физкультуры мэрии [Грозного]. Вчера мне писал сотрудник, которого отправляли из Чечни, – говорит, мы до сих пор взаимодействуем. Также при мне еще приезжали в Водоканал. У нас же здесь все равно другой масштаб, по-другому... Взаимодействие идет, периодически приезжают.

У чеченцев есть своя Национально-культурная автономия, которая участвует в работе Ассамблеи народов РТ Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«В Татарстане проживают уже около тысячи чеченцев»

– По данным из открытых источников, в Татарстане проживают около 300 чеченцев. Мы знаем, что у них есть своя Национально-культурная автономия, которая участвует в работе Ассамблеи народов РТ. Как часто представители чеченского народа, проживающие в Татарстане, обращаются к вам с вопросами, просьбами? Чем вы им помогаете, какие вопросы решаете?

– В данный момент в Татарстане, по нашим данным, проживают уже около тысячи чеченцев, даже в одном Нижнекамске уже более трехсот. Там вахтовики, буквально на днях помощник передавал мне информацию, что за раз приехали 50 человек. То есть статистика уже немного другая.

Обращаются практически каждый день, вот вчера у меня было два обращения, и по разным вопросам. Как я уже сказал, начиная с бытовых вопросов и заканчивая… Это может быть образование, здравоохранение, всякие вопросы бывают. В том числе о содействии. Нужно, допустим, куда-то выходить, на какой-то рынок – по всем вопросам обращаются к нам, и мы открыты.

Причем обращаются не только выходцы из Чеченской Республики. Буквально когда я только вступил в должность, к нам обратилась пожилая женщина из Карачаево-Черкесии. У ее брата была психологическая болезнь, и он потерялся. Последний раз его видели в Казани. Она, больная, пожилая, приехала сюда, искала его. Обратилась к нам, и Всевышний нам помог. Как только мы разместили информацию в своих каналах, человек, которого искали четыре месяца, нашелся в течение часа. Хотя его искали и МВД, и «Лиза» («ЛизаАлерт», – прим. Т-и). Но Всевышний сделал так, что мы нашли его буквально сразу. Купили ему билеты, обули его и отправили домой. Проводили прямо до трапа, чтобы он никуда не уходил.

Даже вот такие люди могут к нам обращаться, и они это знают. Зная, что содействие будет, эта женщина обратилась к нам уверенно.

«Представители татарского народа работают во всех учреждениях Шелковского района»

– И в продолжение предыдущего вопроса. В Чеченской Республике, как мы уже с вами сказали, есть татары, проживающие постоянно, – 1,2 тысячи человек, насколько мы знаем.

– По всей республике, да. В Шелковском муниципальном районе проживают 785 татар.

– А вы принимаете какое-то участие во взаимодействии с татарской общиной Чечни?

– К сожалению, нет. Меня познакомили на прошлом Сабантуе, у них тоже есть председатель общины, но взаимодействия с ним у нас пока не было.

По поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова представителям татарской национальности, как и другим малым народам, уделяется особое внимание. Представители татарского народа работают во всех учреждениях района.

Для сохранения культуры и истории татарского народа в Шелковском районе осуществляет свою деятельность Татарский национальный культурный центр, расположенный в городе Шелковская, ул. Октябрьская, 9. Центр имеет свой штат из четырех бюджетных единиц, свое здание, в 2024 году, как я уже говорил, до начала празднования Сабантуя в нем был проведен капитальный ремонт, приобретены музыкальная аппаратура и сценические костюмы. Дорога перед зданием Татарского национального культурного центра асфальтирована.

Среди татар, проживающих в районе, есть лица, отмеченные государственными наградами и званиями: почетный гражданин ЧР, заслуженный врач РФ, заслуженный работник культуры ЧР и Герой ЧР.

– В завершение вопрос, может быть, с некоторым оттенком юмора. Вы житель Казани и одновременно руководитель представительства Главы Чеченской Республики в Татарстане. За кого вы болеете, когда между собой играют «Рубин» и «Ахмат», две сильные команды?

– Этот вопрос мне задавали, когда был такой матч в октябре. Я ответил так: в любом случае выиграют наши. За кого бы ни болеть, все равно наши выиграют. Так что в этом отношении мне очень легко. И татарстанская команда своя, и чеченская, конечно, тоже своя.