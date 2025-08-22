Представитель ФАС Матюхин похвалил схему обращения с ТКО Татарстана

У Татарстана есть хорошая схема обращения с отходами на срок до 2030 года и далее. Ею предусмотрены все необходимые мероприятия. Об этом сообщил сегодня журналистам в Казани начальник Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.

«Предусмотрены все мероприятия, которые в случае необходимости смогут заменить планируемое строительство мусороперерабатывающего завода. Есть национальный проект, национальные задачи, и Татарстан с ними хорошо справляется», – сказал он.

Матюхин добавил, что в регионе «идет сокращение мусора, который захоранивается, и увеличивается количество мусора, который обрабатывается».

«Перед нами стоит задача перерабатывать не менее чем 50% мусора поэтапно, начиная с 2025 года. В национальном плане прописаны все сроки», – пояснил он.

Пленарное заседание VII Всероссийской научно-практической конференции «ТКО: законодательство и практика» прошло сегодня в здании Национальной библиотеки в Казани. Его участники обсудили пути совершенствования отрасли обращения с ТКО, тарифное регулирование, территориальные схемы и другие вопросы.