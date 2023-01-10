Представитель ФАР в Татарстане объяснил, как нужно заводить автомобиль в морозы

Арктические холода вторглись в январе в Татарстан и заставили водителей задуматься над вопросом – как правильно заводить автомобиль при такой погоде и не чревато ли это поломками? Ответ на него «Татар-информ» узнал у регионального представителя Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиля Хайруллина.

«В морозы машину нужно долго прогревать. Еще одна проблема – завести ее, ведь это лишний удар по двигателю, аккумулятору, коробке. Если нет особой необходимости, в холода лучше не ездить. А если очень нужно, то лучше заранее позаботиться, занести аккумулятор на ночь домой, чтобы он постоял в тепле, подкапотное пространство укрыть специальными автоодеялами», – сообщил он.

Эксперт добавил, что холодный автозапуск добавит 500 километров износа к пробегу. К тому же это сильный удар на замерзший аккумулятор. Кроме того, на морозе густеет масло, поэтому двигатель и коробка будут работать фактически на сухую. Поэтому пытаться завести простоявшую на морозе несколько дней машину автозапуском не стоит. Лучше это сделать в ручном режиме.

Более подробные советы экспертов по эксплуатации автомобилей в морозы читайте в материале «Татар-информа» Запуск в морозы – удар по двигателю: эксперты объяснили, как не сломать машину зимой.