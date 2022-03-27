Представитель Эрдогана: Аргументы России должны быть услышаны

Турции и другим странам нужно поддерживать диалог с Россией для урегулирования обстановки на Украине. Таким мнением на форуме в Дохе поделился официальный представитель Президента Турции Ибрагим Калын.

«Если все сожгут мосты с Россией, то кто в конце концов будет с ней разговаривать? Украинцы должны получить всю возможную поддержку, чтобы они могли себя защитить. Но аргументация России так или иначе должна быть услышана», — приводит его слова ТАСС.

Ранее он заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.