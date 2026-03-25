Представитель династии врачей Анисимов награжден медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден сегодня член Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Юрий Анисимов. Награждение прошло в Казанском Кремле, награду вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Я из медицинской семьи, в нашей семье четыре поколения врачей, общий трудовой стаж – почти 240 лет. Мне не трудно было выбрать свой путь. Прежде всего, моя мама – это родоначальница нашей династии – всю жизнь проработала медицинской сестрой в сельской больнице», – рассказал Анисимов «Татар-информу».
Юрий Анисимов – ветеран и организатор здравоохранения, заслуженный врач ТАССР, заведующий отделом здравоохранения Казанского городского комитета КПСС (1973-1982), заместитель министра здравоохранения ТАССР (1982-1986). 47 лет своей профессиональной жизни он отдал становлению, развитию и совершенствованию системы здравоохранения Казани и Татарстана.
«Начал работать в 61 году. Вначале был главным врачом участковой больницы на селе, потом – в городском комитете партии. Десять лет был заведующим городским отделом здравоохранения Казани, пять лет – замминистра. Последние тринадцать лет возглавлял больницу скорой помощи Казани», – отметил Анисимов.
На церемонию награждения он пришел вместе с внуком Андреем Анисимовым, членом Общественной палаты РТ, заместителем председателя «Красного Креста».
«Юрий Антонович сегодня в «Красном Кресте» наш почетный ветеран и наставник. Более 50 лет назад состоял в президиуме татарстанского общества тогда. Спустя годы написал книгу «Записки старого врача» при поддержке гранта Раиса Республики Татарстан. Надеюсь, что летом книга увидит свет», – сообщил Андрей Анисимов.