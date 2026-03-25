Представитель династии врачей Анисимов награжден медалью ордена «За заслуги перед РТ»

Алексей Песошин и Юрий Анисимов

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден сегодня член Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Юрий Анисимов. Награждение прошло в Казанском Кремле, награду вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Я из медицинской семьи, в нашей семье четыре поколения врачей, общий трудовой стаж – почти 240 лет. Мне не трудно было выбрать свой путь. Прежде всего, моя мама – это родоначальница нашей династии – всю жизнь проработала медицинской сестрой в сельской больнице», – рассказал Анисимов «Татар-информу».

Юрий Анисимов – ветеран и организатор здравоохранения, заслуженный врач ТАССР, заведующий отделом здравоохранения Казанского городского комитета КПСС (1973-1982), заместитель министра здравоохранения ТАССР (1982-1986). 47 лет своей профессиональной жизни он отдал становлению, развитию и совершенствованию системы здравоохранения Казани и Татарстана.

«Начал работать в 61 году. Вначале был главным врачом участковой больницы на селе, потом – в городском комитете партии. Десять лет был заведующим городским отделом здравоохранения Казани, пять лет – замминистра. Последние тринадцать лет возглавлял больницу скорой помощи Казани», – отметил Анисимов.

На церемонию награждения он пришел вместе с внуком Андреем Анисимовым, членом Общественной палаты РТ, заместителем председателя «Красного Креста».

«Юрий Антонович сегодня в «Красном Кресте» наш почетный ветеран и наставник. Более 50 лет назад состоял в президиуме татарстанского общества тогда. Спустя годы написал книгу «Записки старого врача» при поддержке гранта Раиса Республики Татарстан. Надеюсь, что летом книга увидит свет», – сообщил Андрей Анисимов.