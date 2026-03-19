В Казани на выставке представили оберег семьи лесоводов с 250-летним стажем

Выставка «Лес: прошлое и настоящее», посвященная Году воинской и трудовой доблести в Татарстане, открылась сегодня в КГАУ на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню лесов.

Для молодежи прошла профильная ярмарка вакансий, были представлены передовые научные разработки. Часть экспозиции посвящалась работе лесников во время войны. Многопоколенную семью лесоводов представил руководитель Мензелинского лесничества Айрат Мингазов. Общий трудовой стаж семьи в лесной отрасли составляет 250 лет.

«Наша трудовая династия начиналась с прадеда Мухаматина Валеева. Он 1888 года рождения, начал свою трудовую деятельность лесным сторожем. Затем эстафета передалась моему деду – Мингазову Миргалау. Он также участник Великой Отечественной войны. После фронта вместе с бабушкой переехал в лесной кордон, в семье родилось семь детей. Пять детей поступили Лубянский лесотехнический колледж. Отец мой – Мирзанур Миргалаувович 41 год отдал служению лесу», – рассказал «Татар-информу» Айрат Мингазов.

Лесовод работает в отрасли 23 года, у него трое детей – два мальчика и одна девочка. По словам многодетного отца, ребята с малых лет вместе с ним часто наблюдают за работой отца в лесу и хотят продолжить трудовую династию.

«Я люблю лес и служу лесу, потому что там вся сила, наше родство», – отметил Мингазов.

Он привез на выставку семейный оберег – дуб, вырезанный из дерева. Поделку когда-то давно смастерил его дед.

Выставку посетили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.