Представитель банка рассказал татарстанцам, как вести себя в разговоре с мошенником

О том, как вести себя в телефонном разговоре с мошенниками, рассказал во время прямого эфира, посвященного защите от мошенников, представитель банковской сферы Дмитрий Чернов.

В первую очередь, спикер прокомментировал миф о том, что часто злоумышленники записывают в разговоре со своей жертвой типовые фразы, в которых человек представляется или говорит «да», «нет», чтобы в дальнейшем использовать их для кражи денег с его счета.

Действительно, ряд банков сегодня осуществляют сбор биометрических данных, в том числе голос клиента. Однако в действительности операции по голосовым командам еще не реализованы, поэтому и аферисты не смогут использовать ваш голос в своих преступных целях.

По словам Чернова, если вы осознали, что разговариваете по телефону с мошенником, или у вас появились хотя бы небольшие сомнения, то лучше всего прекратить разговор и бросить трубку. После этого можете позвонить по официальному номеру банка, чтобы удостовериться, что все в порядке, или пройти до ближайшего офиса.

Если же вы все-таки успели сообщить какие-либо личные или банковские данные, то следует немедленно обратиться в полицию и в свой банк.