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Ру Тат
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18 мая 2021  09:08

Представитель АП: Регионы заинтересованы в антикоррупционном опыте Татарстана

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Антикоррупционный опыт Татарстана представляет интерес для других регионов России. Об этом заявил посетивший Казань начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Евгений Кузьмин.

Представитель Администрации Президента России побывал в республике по приглашению Президента Татарстана Рустама Минниханова. В рамках традиционного субботнего совещания в Кабине РТ он прочитал лекцию, слушателями которой стали более 400 человек. 

Среди участников мероприятия были руководители республиканских органов власти, органов местного самоуправления и организаций, ответственные за профилактику коррупции должностные лица, а также ученые и общественники, отмечает Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан.

Лектор обсудил конкретные ситуации, возникающие при решении вопросов профилактики конфликта интересов, минимизации коррупционных проявлений во время госзакупок, контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, приобретенного на необоснованные доходы. 

Кроме того, были рассмотрены новые инструменты антикоррупционной деятельности. По словам представителя АП, сейчас изучается возможность посредством цифровых технологий анализировать расходы чиновников вплоть до распоряжения наличными деньгами.

Евгений Кузьмин обратил внимание слушателей на необходимость личного примера руководителей для формирования антикоррупционного поведения у подчиненных. Он также напомнил об обязанности каждого должностного лица соблюдать требования об урегулировании и предотвращении конфликта интересов, в том числе в сфере государственных и муниципальных закупок, а также уведомлять о склонении к совершению коррупционных правонарушений. 

В завершение лекции представитель Администрации Президента России отметил «лидирующую позицию Республики Татарстан в противодействии коррупции и заинтересованность регионов в изучении и использовании опыта республики по реализации антикоррупционных мер».

антикоррупционная политика администрация президента рф
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