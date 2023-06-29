Представитель АО «Транснефть — Прикамье» — в числе победителей конкурса

Дефектоскопист АО «Транснефть — Прикамье» одержал победу в одной из номинаций регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике «Дефектоскопист 2023», который прошел в г. Казани.

В состязании приняли участие 23 представителя предприятий различных отраслей промышленности Татарстана и других регионов. Конкурс проходил по четырем методам неразрушающего контроля в два этапа. В практической части участникам предстояло провести расшифровку радиографических снимков с выдачей заключений по заявленному методу неразрушающего контроля. Вторая часть конкурса — теоретическая, с прохождением тестов. Участники также обсудили вопросы подготовки и аттестации персонала в области неразрушающего и разрушающего контроля.

Обладателем второго места в номинации «Радиографический контроль» стал специалист лаборатории контроля качества Казанского районного нефтепроводного управления Рахим Каюмов. Успешным выступлением представитель АО «Транснефть — Прикамье» доказал свое высокое мастерство и профессионализм, а также желание достичь большего в профессиональной деятельности.

«Добиться хорошего результата помогла подготовка, а также знания и умения, приобретенные за время работы на предприятии. Участвовать в подобных конкурсах, испытать свои силы и навыки всегда интересно и полезно», — говорит Рахим Каюмов.

Финальный этап конкурса состоится в октябре 2023 года в г. Москве в рамках Российской промышленной недели и X Международного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика».

Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля проходит в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов в области неразрушающего контроля способствует повышению уровня промышленной безопасности и престижа этой специальности.

Для справки

АО «Транснефть — Прикамье» — дочернее общество компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году 30-летие. В своей деятельности предприятие уделяет большое внимание вопросам промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Работники «Транснефть — Прикамья» постоянно подтверждают высокий уровень знаний в данных областях, регулярно становясь победителями тематических конкурсов различного уровня.