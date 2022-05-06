Представитель АО «Транснефть-Прикамье» стал победителем конференции «Нефть и газ — 2022»

Работник АО «Транснефть — Прикамье» стал призером международной молодежной научной конференции «Нефть и газ — 2022», прошедшей на базе Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Москве в рамках одноименного форума.

Решением жюри работа начальника товарно-транспортной службы по учету нефтепродуктов Казанского районного нефтепроводного управления Эмиля Нурисламова удостоена третьего места.

Работа «Разработка инновационной энергосберегающей технологии очистки резервуаров путем диспергирования отложений» была представлена в секции «Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе» среди прочих 52 проектов. Ранее, в начале апреля 2022 года, техническое решение получило положительное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о выдаче патента на изобретение.

Фото: © Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Предложенный способ очистки резервуаров основан на использовании эффекта кавитации, вызываемой посредством высокочастотных волн, что позволяет провести временную корректировку реологических свойств нефти и осадка нефтешлама, снизить скорость выпадения осадка и таким образом замедлить процесс образования отложений при хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах большого объема.

Внедрение предлагаемой установки позволит оптимизировать процесс очистки резервуаров, снизить трудозатраты при выполнении работ и энергозатраты при транспортировке нефти и нефтепродуктов, уменьшить объем ручного труда при удалении донных отложений, сократить затраты на подготовку резервуара к полной диагностике и время очистки, а также упростить учет нефти (нефтепродукта) и повысить технико-экономические показатели транспортной системы.

Форум и международная молодежная научная конференции «Нефть и газ — 2022» проводятся в целях укрепления взаимодействия между академическим и бизнес-сообществами в области проведения перспективных НИОКР и внедрения результатов исследовательской деятельности, а также для привлечения представителей молодежи к выполнению актуальных научных работ и поддержки наиболее талантливых и активных из них.

Ежегодно мероприятие собирает на своей площадке 2500 ведущих специалистов, молодых ученых и обучающихся из 420 российских и зарубежных университетов, а также отраслевых организаций топливно-энергетического комплекса России.