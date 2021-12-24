Представитель АО «Транснефть — Прикамье» победил на научной конференции «Транснефти»

Молодой специалист АО «Транснефть — Прикамье» стал победителем XIIV (III международной) научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Мероприятие прошло в городе Брянске на базе АО «Транснефть — Дружба».

Решением жюри первого места была удостоена работа слесаря КИПиА центральной ремонтной службы Ромашкинского районного нефтепроводного управления Салавата Закирова «Универсальное устройство беспроводной регулировки сварочного тока».

Фото: © служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Предложенное техническое решение собственной разработки обеспечивает беспроводную регулировку сварочного тока при проведении сварочных работ на магистральных нефтепроводах. Внедрение разработки в эксплуатацию повысит надежность и производительность сварочных работ, оптимизирует условия труда и позволит более оперативно приступать к проведению работ.

Основное отличие устройства от используемого сейчас оборудования — это беспроводная технология с высокой точностью регулировки, надежной защитой канала связи от помех и возможностью использования на любом сварочном агрегате. На сегодняшний день представленная разработка прошла успешные испытания при проведении плановых работ на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах в АО «Транснефть — Прикамье».

Научно-техническая конференция молодежи проводится в целях развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов и студентов. В конкурсе принимают участие ученые и работники ПАО «Транснефть», его дочерних компаний и иностранных организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти в возрасте до 30 лет, а также студенты нефтегазовых вузов. Ежегодно участники конференции представляют на суд жюри инновационные проекты для повышения эффективности производства и сокращения материальных затрат.