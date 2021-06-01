Предстанет перед судом житель РТ, что держал в заложниках свою бабушку и требовал деньги

24-летнего жителя Кукморского района обвиняют в вымогательстве, угрозе убийством и лишении свободы, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 8 марта молодой человек, находясь в гостях у своей престарелой бабушки в деревне Старая Чабья Мамадышского района, взял ее в заложники вместе с ее гостем – пожилым мужчиной. Взяв в руки нож, молодой человек начал угрожать им.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, он заставил престарелого мужчину выйти на улицу за деньгами, которые он вымогал, чтобы отпустить их. Вскоре его задержали стражи порядка.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Сейчас он находится под стражей. Его дело направили в Мамадышский районный суд республики для дальнейшего рассмотрения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали татарстанца, который взял в заложники свою бабушку и требовал деньги.