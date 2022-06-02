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Ру Тат
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Происшествия
2 июня 2022  17:23
Павел Климчак

Перед судом предстанет татарстанец, избивавший в пьяном угаре 13-летнюю дочь

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С октября 2021 по февраль 2022 года 34-летний житель поселка ж/д станции Кильдуразы, будучи пьяным, неоднократно оскорблял и избивал 13-летнюю дочь.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение родительских обязанностей» и «Истязание». Свою вину мужчина признал, он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в Апастовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #избиение ребенка
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