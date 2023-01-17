Предстанет перед судом организатор финансовой пирамиды, укравший у жителей РТ более 5 млн

По версии следствия, с июня по декабрь 2021 года 31-летний мужчина рассылал сообщения в различных соцсетях в публичных чатах, предлагая инвестировать в высокодоходный бизнес.

Заманив новых клиентов в свою финансовую пирамиду, злоумышленник сначала выплачивал им определенные проценты от «инвестиций», которые те переводили ему, а в дальнейшем перестал выходить на связь.

Как полагают следователи, за этот период он похитил у 26 человек более 5,4 миллиона рублей. На него возбудили уголовное дело за мошенничество. Свою вину мужчина полностью признал, его заключили под стражу.

В скором времени уголовное дело направят в Верхнеуслонский районный суд Татарстана для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.