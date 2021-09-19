Председателю избирательной комиссии в Осиново стало плохо после потасовки на участке

«Скорую помощь» пришлось вызвать председателю избирательной комиссии №2822 Гузель Рубановой после потасовки на участке, которую затеял наблюдатель от партии «Яблоко». Конфликтная ситуация попала на видеокамеры Центра общественного наблюдения Татарстана.

На видеокамерах видно, как представитель «Яблока» сел в коридоре, мешая проходу избирателей. Когда мужчине сделали замечание, он затеял скандал, а затем устроил потасовку с другим наблюдателем. В дело пришлось вмешаться полиции. Крики и драка на участке напугали избирателей, а председателю избирательной комиссии стало плохо, ей вызвали бригаду медиков. В итоге ее увезли на «Скорой помощи» в одно из медицинских учреждений Казани.

Представители партии «Яблоко» устраивают провокации на избирательном участке в Осиново уже второй день. Накануне председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин и замкоординатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азат Габдульвалеев вместе со своими сторонниками перед закрытием участка в 20.00 парализовали работу избирательной комиссии, мешая оформлению документов. На участок был заранее приглашен корреспондент британского таблойда The Independent, гражданин Великобритании Оливер Каррол, который описывал происходящее.