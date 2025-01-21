Председатели профкомитетов Госсовета РТ встретились с членами делегации Тверской области

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области изучают опыт татарстанских коллег. Сегодня в парламенте республики после подписания Соглашения о межпарламентском сотрудничестве сторон прошли встречи руководителей профильных комитетов региональных парламентов, на которых обсуждались вопросы расширения и укрепления межпарламентского сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана, Председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин и зампредседателя этого комитета Камиль Нугаев встретились с председателем постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам Константином Буевичем. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региональных законодателей по вопросам совершенствования межбюджетных отношений с федеральным центром, бюджетного планирования социальной отрасли, финансового обеспечения реализации национальных проектов и региональных программ.

С председателем постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по госустройству и местному самоуправлению Александром Клиновским встретились зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов и председатель комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. На встрече Клиновский поинтересовался структурой местного самоуправления в Татарстане, вопросами взаимодействия органов госвласти с муниципалитетами, формирования бюджетно-финансовой базы районов и городов республики. Альберт Хабибуллин рассказал гостю о деятельности Совета муниципальных образований РТ и об успешно реализуемой с 2013 года в республике программе самообложения граждан.

Также председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев встретился с председателем постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и природопользованию Александром Кушнаревым. Состоялся обмен мнениями по вопросам сохранения и развития природоохранных территорий и заповедных зон. Парламентарии обсудили меры по оздоровлению Волги, а также вопросы углубления сотрудничества в области природоохранного законотворчества. Во встрече также принял участие Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин и его заместитель Дмитрий Трусов.