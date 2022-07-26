Председателем жюри Казанского кинофестиваля стал Владимир Хотиненко

Жюри XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино возглавит заслуженный деятель искусств России и народный артист РФ Владимир Хотиненко.

Свою работу в киноиндустрии Хотиненко начал в конце 1980-х годов, трудясь художником-постановщиком на Свердловской киностудии. Он участвовал в создании фильмов «Гонка с преследованием», «Дым Отечества», «Казачья застава» и «Вот такая музыка».

Ключевую роль в профессиональном становлении будущего режиссера сыграл Никита Михалков. Владимир Хотиненко работал у него ассистентом в нескольких фильмах. Дебютом Хотиненко как постановщика стала приключенческая картина «Один и без оружия», а режиссерскую славу принесла картина «Зеркало для героя». Последующие работы, такие как «Макаров» и «Мусульманин», также вызывали успех у публики.

Наибольший резонанс среди работ Хотиненко последнего времени имела драма о гибели подводной лодки «72 метра», поставленная по мотивам повести писателя Александра Покровского. Кинематографист — обладатель многих наград и престижных премий.

Кроме того, ряды членов жюри КМФМК пополнят режиссеры и кинокритики из Казахстана, ОАЭ, Ирана, Индии, Турции, Египта и других стран.