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Председателем «Совета первых» в РТ стала студентка из Казани Камилла Нуруллина
Подведены итоги голосования за председателя регионального «Совета Первых» в Татарстане. Первым детским лидером стала студентка Казанского колледжа технологий и дизайна Камилла Нуруллина, сообщила пресс-служба регионального отделения «Движения первых».
«В сентября мы в республике запустили формирование „Советов Первых“ — детских органов самоуправления движения. На сегодняшний день на уровне школ и колледжей они появились уже в более чем в 1 тыс. учебных заведений. Председатели местных советов избраны во всех районах Татарстана. А 9 декабря стало известно имя председателя регионального „Совета Первых“. Это новый опыт для Татарстана и для всей страны в рамках „Движения первых“. За основу взяли полноценную модель взрослых выборов: создали республиканские и местные детские дирекции, которые занимались подготовкой к выборам и непосредственно их проведением, осуществили отборы кандидатов, провели агитационные кампании и сессию дебатов. Впереди — начало большой новой истории. Первое заседание регионального „Совета Первых“ планируем провести до конца декабря», — рассказал «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.
Далее Камилле Нуруллиной предстоит собрать команду регионального совета и запустить его работу по всем 12 направлениям «Движения Первых». Система «Советов Первых» будет сформирована на трех уровнях: первичном, местном и региональном. Они будут выполнять наставническую функцию «дети детям»: представлять интересы детей и молодежи, запускать детские дирекции и команды волонтеров и курировать их работу, инициировать и проводить мероприятия: конкурсы, фестивали, семинары, мастер-классы и другие проекты на всех уровнях, проводить информационные кампании по популяризации движения в республике, представлять интересы участников Движения республики на федеральном уровне.
Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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