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Ру Тат
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29 апреля 2021  12:44
Розалия Хайруллина

Председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» избран Руслан Шигабутдинов

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Новым председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» стал Руслан Шигабутдинов. Его кандидатуру единогласно одобрили на годовом общем собрании акционеров предприятия. На днях, 26 апреля, состоялось первое после его избрания заседание совета директоров, сообщает пресс-служба компании.

«Председателем совета директоров ПАО „Казаньоргсинтез“ единогласным решением был избран генеральный директор АО „ТАИФ“ Руслан Шигабутдинов. Совет директоров определил новые составы постоянно действующих комитетов, а также избрал исполнительную дирекцию», — отмечается в сообщении.

Прежний состав исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» остался без изменений. Помимо нового состава совета, в заседании принял участие председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, а также участники предыдущего состава совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 

Среди них были исполнительный директор IPCO-TRADING S.A. Желько Милич, который входил в состав совета в 2016–2021 годах, а также генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров, входивший в состав совета в 2004–2021 годах. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Казаньоргсинтез» построит завод, рассчитанный на производство 100 тыс. тонн полиэтилен-винилацетата в год. Лицензиаром нового производства выступит японская компания Sumitomo Chemical.

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